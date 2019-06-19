لتمويل مشاريع في الصحراء والشرق.. صندوق عربي يقرض المغرب 2270 مليارا

وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مع المدير العام، ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي، والاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، على اتفاقيتين، سيحصل المغرب بموجبهما على قرض مالي للمساهمة في تمويل مشروعين، أحدهما في الصحراء، والآخر في الجهة الشرقية.
وقال محمد بنشعبون، في كلمة له، قبل التوقيع على الاتفاقيتين في مقر الوزارة: “سنحصل على مبلغ 2.27 مليار درهم (2270 مليار سنيتم)، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق المداري للعيون، ومشروع تعلية سد محمد الخامس في الجهة الشرقية”.
وأضاف بنشعبون: “مشروع الطريق المداري لمدينة العيون، جزء من محور طرقي، يعد أهم شريان يصل شمال المملكة بجنوبها، ويشكل صلة الوصل بين المغرب وعمقه الإفريقي”.
وقدم الوزير حصيلة شراكة المغرب مع الصندوق العربي، وقال إنها تتجاوز 4 عقود من الزمن، حيث تم التوقيع على 72 عقد قرض، منذ عام 1977.
ومن جهته، قال وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة: “إن المشروع الاستثماري، الذي سيساهم الصندوق العربي في تمويله بالصحراء، يتعلق بأطول طريق سيشيدها المغرب دفعة واحدة، منذ حصوله على الاستقلال”.
وعبر عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والاجتماعي عن رغبته في تمويل مشاريع استثمارية أخرى بالمغرب، وقال إن المساهمة في تمويل طريق العيون المداري: “له أهمية قصوى بالنسبة إلى الطريق المغاربي الكبير، الذي موله الصندوق، أيضا”.
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