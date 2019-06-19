طرح المغني، مروان العميري، الملقب بـ”الستاتي الصغير”، أغنية جديدة بعنوان “فوت الرجلة وهضر”، وهي أولى أغانيه في صنف الراي.
وتعامل العميري على مستوى كتابة كلمات الأغنية مع عزيز بوعلام، أما التوزيع، فكان لعادل لخليفي.
واتجه العميري إلى فن الراي، بعدما قدم أعمالا تندرج ضمن فن العيطة، التي تعلم أصولها على يد فنان العيطة “مبارك العوني”.
ويملك العميري في رصيده الفني ثلاثة ألبومات، آخرها ألبوم “لميمة”، في ما يحضر، حاليا، لألبوم رابع مع شركة الانتاج “فراس إديسيون.”
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فن العيطة.. “الستاتي الصغير” يطرق باب الراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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