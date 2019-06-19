بعد فن العيطة.. “الستاتي الصغير” يطرق باب الراي

طرح المغني، مروان العميري، الملقب بـ”الستاتي الصغير”، أغنية جديدة بعنوان “فوت الرجلة وهضر”، وهي أولى أغانيه في صنف الراي.

وتعامل العميري على مستوى كتابة كلمات الأغنية مع عزيز بوعلام، أما التوزيع، فكان لعادل لخليفي.

واتجه العميري إلى فن الراي، بعدما قدم أعمالا تندرج ضمن فن العيطة، التي تعلم أصولها على يد فنان العيطة “مبارك العوني”.

ويملك العميري في رصيده الفني ثلاثة ألبومات، آخرها ألبوم “لميمة”، في ما يحضر، حاليا، لألبوم رابع مع شركة الانتاج “فراس إديسيون.”