كان متوجها إلى السوق الأسبوعي.. مقتل بائع دجاج على يد لصوص

عثر مواطنون، أمس الثلاثاء، على جثة رجل في الستينات من عمره، مرمية في جانب الطريق الجهوية، الرابطة بين الجديدة، والسوق الأسبوعي في أولاد حمدان.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الضحية تاجر متخصص في “بيع الدجاج”، ويبلغ من العمر حوالي 65 سنة، وقد تعرض للاعتداء حينما كان في طريقه، فجر أمس، إلى سوق أولاد حمدان الأسبوعي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المرجح أن يكون الهالك قد تعرض لعملية اعتداء بنية السرقة، فتحول الأمر إلى جريمة قتل، رُمي بعدها في جانب الطريق مدرجا في دمائه.

وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد فرج إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الواقعة، فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى الجديدة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.