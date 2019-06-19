3 نصائح من شيخ الأزهر لمحمد صلاح في مكالمة هاتفية

أجرى قائد منتخب مصر لكرة القدم، ومهاجم فريق ليفربول، محمد صلاح، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع شيخ الأزهر الذي وجه له 3 نصائح مهمة.

وكشفت وكالة الأنباء المصرية الأربعاء، أن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، تلقى اتصالا من صلاح، وكانت مناسبة ليوجه له نصائح قال فيها :” “أنصحك بالتمسك بالتواضع دائما، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تداوم على إسداء الخير، وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء”.

ووصف شيخ الأزهر صلاح بالابن الخلوق، والقدوة الخيرة للشباب، مشيدا بالصورة التي يقدمها عن الفرد المسلم في المجتمعات الغربية.

ولم توضح قصاصة وكالة الأنباء المصرية، سبب اتصال صلاح بشيخ الأزهر، إلا أن تقارير إعلامية ربطتها بالتحدي الذي خاضه “الفرعون المصري” مع زميله في ليفربول المهاجم السينغالي ساديو ماني، والذي وعده باصطحابه إلى الأزهر إذا سجل في نهائي دوري أبطال أروبا، وكان ذلك فعلا.

وسيزور ماني مصر رفقة منتخبه في منافسات كأس افريقيا للأمم المقامة في مصر.