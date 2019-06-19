تأجيل إصدار قرار المحكمة في قضية اتهام فلسطيني بالاغتصاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة العسكرية في "عوفر" اعتقال محمود قطوسة (46 عاما)، حتى يوم الثلاثاء المقبل، بعد ساعات طويلة من المداولات بحضور أفراد من عائلة قطوسة.

وقررت المحكمة، بعد النظر في طلب النيابة تمديد اعتقال قطوسة لمدة 10 أيام، تأجيل إصدار قرارها في القضية حتى الـ25 من حزيران/ يونيو الجاري.

وتسعى الشرطة الإسرائيلية إلى إلصاق تهمة اغتصاب طفلة (7 أعوام) من مستوطنة "موديعين عيليت"، إلى الفلسطيني قطوسة من قرية دير قديس قرب رام الله، بعد تقديم لائحة اتهام ضعيفة وتشوبها العديد من التساؤلات.

وطالبت النيابة العامة خلال من المحكمة خلال جلسة اليوم تمديد اعتقال قطوسة لمدة 10 أيام، بينما صرخ الأخير من قفص الاتهام مؤكدًا براءته، في حين قال محاميه ردًا على النيابة وأجهزة التحقيق: "ماذا فعلتم طوال المدة التي قضاها موكلي رهن الاحتجاز؟". يذكر أن قطوسة معتقل منذ أكثر من أربعين يوما.

وأكد شقيق قطوسة، أنور، الذي حضر جلسة المحكمة، أن "السلطات الإسرائيلية تحاول جاهدة حياكة ملف ضد محمود"، وأضاف أنه "شقيقي يعمل في المدرسة منذ أكثر من 6 سنوات، وهو لا يتحدث إلى أحد من الأطفال. يتعامل بشكل حصري مع أحد المعلمين، كاميرات المراقبة أكدت كل ذلك".

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وحول المعلومات التي قالت الشرطة إنها تلقتها مؤخرًا وتستدعي استئناف التحقيقات، قال أنور: "سمعت أنهم سيقتادونه لتحقيقات جديدة، هو لم يفعل أي شيء، أنا لم أتحدث معه، لكنه اتصل بأطفاله وزوجته وأخبرهم أنه لم يفعل أي شيء. على الشرطة البحث عن الفاعل الحقيقي".

وقال قصي، ابن قطوسة، إن والده "لم يقترف أي ذنب"، مشيرًا إلى الإفادات التي قدمها من عرفوه من سكان المستوطنة: "جميع من عرفه وقف إلى جانبه، لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم متأكدون أن أبي لم يرتكب أي خطأ".

ولفتت مصادر قضائية إلى أن النيابة العسكرية كانت أمام عدة خيارات، أولها طلب تأجيل المحاكمة نظرًا للأدلة الجديدة التي حصلت عليها. والخيار الثاني صاحب الاحتمالات المنخفضة هو وطلب تمديد الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات. والخيار الأخير هو طلب اعتقال جديد يتعلق بقضية أخرى، على ضوء ما قالت الشرطة إنها توصلت له من نتائج في الأيام الأخيرة.