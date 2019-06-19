سخنين: إصابة فتاة بجروح خطيرة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت فتاة (16 عاما)، في حادث دهس وقع في مدينة سخنين، مساء اليوم، الأربعاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جراح الفتاة وصفت بالخطيرة جراء إصابتها بالدهس من قبل سيارتين.
ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وشرعت بتقديم الإسعافات الأولية للفتاة. ونُقلت المصابة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا، لتلقي العلاج اللازم.
وقالت الشرطة إنها وصلت إلى مكان الحادق وباشرت في التحقيق بالملابسات.
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