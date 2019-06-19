ملياردير يتبرع بملايين الدولارات لدراسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منح ملياردير أميركي لجامعة أكسفورد 150 مليون جنيه إسترليني، أي 188.6 مليون دولار، لمعهد جديد يدرس الآثار الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة.

سيمول التبرع المقدم من الرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون" للأسهم الخاصة، ستيفن شوارزمان، أيضا مركزا لإيواء جميع المواد الإنسانية في الجامعة في مكان واحد لتشجيع الدراسة التعاونية.

وقد صرح شوارزمان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء، بأن الذكاء الاصطناعي "سيكون بمثابة الثورة الرابعة، وسيؤثر على الوظائف والتميز والكفاءة وسيكون قوة من أجل الخير المذهل وأيضا قوة محتملة لعدم الخير".

وأضاف أن الأخلاق والذكاء الاصطناعي "واحدة من القضايا الرئيسية في عصرنا".

أما نائبة مستشار جامعة أكسفورد، لويز ريتشاردسون، فقد قالت إن الهدية هي "دعم هام لقيمة العلوم الإنسانية في القرن الحادي والعشرين".