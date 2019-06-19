اعتقال مواطن أردني بزعم "التسلل وحيازة سكين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، إنها تتابع حادثة احتجاز أحد المواطنين الأردنيين في إسرائيل، إثر محاولته التسلل عبر الحدود.

وأوضح بيان للوزارة أنها تنسق مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادثة، ومجريات التحقيق. ولفتت الخارجية أن محاولة التسلل جرت في المنطقة الجنوبية من البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال مواطن أردني تسلل عبر الحدود الليلة الماضية؛ "وعثر بحوزته على سكين"؛ دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، إنه تم اقتياد المعتقل للتحقيق لدى أجهزة الأمن.

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يشار إلى كثرة الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق مواطنين أردنيين في المناطقة المحاذية للحدود، وتزعم عادة أنهم حاولوا اجتياز الحدود.

ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، أفرجت السلطات الأردنية عن مواطن إسرائيلي دخل عبر قارب من مدينة إيلات إلى مدينة العقبة الأردنية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن الأردن سلمت لإسرائيل المواطن الذي قام بعبور الحدود من إيلات إلى الأردن قبل بضعة أيام، حيث تم إعادته إلى إسرائيل، بعد اعتقاله واستجوابه من قبل قوات الأمن الأردنية.