البحرية الأميركية: شظايا ألغام لاصقة تشير لضلوع إيران في حادث بحر عمان

عرض الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، شظايا لغم لاصق، ومغناطيس، تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان، الأسبوع الماضي، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل «تشابها صارخا» مع ألغام إيرانية.

وقال الكوماندر شون كيدو، الضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية، إن «اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضًا تشابهًا صارخًا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية».

وأضاف كيدو خلال حديثه للصحافيين في منشأة تابعة للقيادة المركزية لقوات البحرية الأميركية، قرب ميناء الفجيرة بالإمارات، المطل على بحر عمان: «جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين» عن الهجوم.

وتابع: «التقييم هو أن الهجوم على الناقلة كوكوكا كوريجوس والضرر الذي ألحق بها كان نتيجة ألغام بحرية تم تثبيتها على الهيكل الخارجي للسفينة. وكان اللغم فوق المياه، ولا يبدو أن النيّة كانت إغراق السفينة»، مشيرًا إلى «لغم آخر ثبّت على هيكلها الخارجي وقد أزالته قبل انفجاره قوة إيرانية كانت على زورق سريع».