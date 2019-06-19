برنامج الغذاء العالمي للحوثيين: اتركونا فقط نقوم بعملنا

أعلن مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، أنّ المنظمة تتوجه لخيار احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيًا، هذا الأسبوع، بسبب تحويلها لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

ووجه بيزلي حديثه إلى الحوثيين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قائلا: «اتركونا فقط نقوم بعملنا».

وقال بيزلي لمجلس الأمن الدولي: «إذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد».

وأضاف أن البرنامج لم يكن قادرًا على تنفيذ الاتفاقيات مع الحوثيين بشأن تسجيل الأشخاص المحتاجين، وتدشين نظام للقياسات الحيوية، باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، لدعم عملية تسليم المساعدات.

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وقال بيزلي: «نحن الآن نساعد في إطعام ما يربو على 10 ملايين شخص شهريًا، لكن بصفتي رئيس برنامج الأغذية العالمي فلا يمكنني أن أؤكد لكم أن كل المساعدات ستذهب لمن هم في أمس الحاجة إليها».

وأضاف: «لماذا؟ لأنه لم يسمح لنا بالعمل على نحو مستقل، ولأن المساعدات تتحول للربح وأغراض أخرى».

ودان مجلس الأمن الدولي في بيان له «سرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية»، وكرر دعوته لـ«إدخال الإمدادات التجارية والإنسانية وعمال الإنقاذ إلى البلاد بسرعة وبأمان ومن دون عقبات».

