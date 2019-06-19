غلق محال لبيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في بغداد

وأضافت أن "ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة نفذت حملة في شارع ابو نؤاس تضمنت غلق محال المشروبات الكحولية غير المرخصة بشكل تام بالتعاون مع هيئة السياحية والامن السياحي"، مشيرة الى أن "ملاكات الدائرة البلدية نفذت حملة اخرى بمنطقة الباب المعظم لغلق محال بيع المشروبات الكحولية المخالفة وغير المرخصة".
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