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محافظ النجف يوعد المواطنين بتحسين الكهرباء في تموز

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وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتاريخ الأول من شهر تموز المقبل ستدخل محطة النداء التوحيلية إلى الخدمة والتي ستجهز وتضيف استقراراً إلى الأحياء الشمالية بمحافظة النجف بالطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "إدخال المحطة للخدمة سيخفف معاناة أهالي البراكية بعد تحويل محطات متنقلة لأهالي المنطقة".

وأوضح الياسري، "أوعد ابناء النجف أنه بحال ربط المحطة الجديدة سيلاحظ المواطن النجفي استقراراً في تجهيز الكهرباء في المحافظة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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