محافظ النجف يوعد المواطنين بتحسين الكهرباء في تموز

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتاريخ الأول من شهر تموز المقبل ستدخل محطة النداء التوحيلية إلى الخدمة والتي ستجهز وتضيف استقراراً إلى الأحياء الشمالية بمحافظة النجف بالطاقة الكهربائية".
وأضاف أن "إدخال المحطة للخدمة سيخفف معاناة أهالي البراكية بعد تحويل محطات متنقلة لأهالي المنطقة".
وأضاف أن "إدخال المحطة للخدمة سيخفف معاناة أهالي البراكية بعد تحويل محطات متنقلة لأهالي المنطقة".
وأوضح الياسري، "أوعد ابناء النجف أنه بحال ربط المحطة الجديدة سيلاحظ المواطن النجفي استقراراً في تجهيز الكهرباء في المحافظة".
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