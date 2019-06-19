الميناء يلدغ فريق الحسين في الوقت القاتل بالدوري الممتاز

محمد شكان افتتح التسجيل للسفانة في الدقيقة 29، لكن فريق الحسين عاد بقوة وسجل هدفين عن طريق اللاعب حسين علي في الدقيقتين 37 و42، لنتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استطاع الميناء ان يعود بقوة ويسجل هدفين، حيث عدل سلطان جاسم الكفة في الدقيقة 52، قبل ان يوقع محمد شوكان على هدف الفوز في الدقيقة 93 من عمر المباراة.



الفوز رفع رصيد الميناء الى النقطة 35 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فريق الحسين، عند النقطة 22 في المركز قبل الاخير.