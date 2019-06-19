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الميناء يلدغ فريق الحسين في الوقت القاتل بالدوري الممتاز

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2019-06-19 | 20:09

الميناء يلدغ فريق الحسين في الوقت القاتل بالدوري الممتاز

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نجح فريق الميناء في خطف فوز بالوقت القاتل امام ضيفه فريق الحسين، بتغلبه عليه 3-2 في المواجهة التي اقيمت على ملعب الفيحاء ضمن مباريات الجولة الـ13 من المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.
محمد شكان افتتح التسجيل للسفانة في الدقيقة 29، لكن فريق الحسين عاد بقوة وسجل هدفين عن طريق اللاعب حسين علي في الدقيقتين 37 و42، لنتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استطاع الميناء ان يعود بقوة ويسجل هدفين، حيث عدل سلطان جاسم الكفة في الدقيقة 52، قبل ان يوقع محمد شوكان على هدف الفوز في الدقيقة 93 من عمر المباراة.


الفوز رفع رصيد الميناء الى النقطة 35 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فريق الحسين، عند النقطة 22 في المركز قبل الاخير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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