الميناء يلدغ فريق الحسين في الوقت القاتل بالدوري الممتاز

2019-06-19 | 20:09
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نجح فريق الميناء في خطف فوز بالوقت القاتل امام ضيفه فريق الحسين، بتغلبه عليه 3-2 في المواجهة التي اقيمت على ملعب الفيحاء ضمن مباريات الجولة الـ13 من المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.
وفي الشوط الثاني، استطاع الميناء ان يعود بقوة ويسجل هدفين، حيث عدل سلطان جاسم الكفة في الدقيقة 52، قبل ان يوقع محمد شوكان على هدف الفوز في الدقيقة 93 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد الميناء الى النقطة 35 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فريق الحسين، عند النقطة 22 في المركز قبل الاخير.
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