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ماء نينوى تعلن ايقاف الضخ في مشروع ماء الايسر القديم

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ايقاف الضخ في مشروع ماء الايسر القديم والتوسيع وذلك لحصول خلل بالتيار الكهربائي (الضغط العالي) المغذي للمشروع".

وأضافت أن "كوادرنا مستمرة بالعمل وبالتعاون مع مديرية كهرباء نينوى وسيتم اعادة الضخ غدا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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