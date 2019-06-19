ماء نينوى تعلن ايقاف الضخ في مشروع ماء الايسر القديم

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ايقاف الضخ في مشروع ماء الايسر القديم والتوسيع وذلك لحصول خلل بالتيار الكهربائي (الضغط العالي) المغذي للمشروع".

وأضافت أن "كوادرنا مستمرة بالعمل وبالتعاون مع مديرية كهرباء نينوى وسيتم اعادة الضخ غدا".

