واضاف الازريجاوي، ان "الوزارة مطالبة بتقديم توضحيات حقيقية وواقعية لاسباب تراجع هذه الخدمة رغم كثرة الوعود التي قدمت طيلة السنوات السابقة لتحسينها لكن ما شاهدناه على ارض الواقع هو العكس"، لافتا الى ان "اللجنة لن تهمل هذا الموضوع وهو ضمن الاولويات بعملها وصولا الى تحسين الواقع الخدمي بالانترنت ويما يحقق الاهداف المطلوبة وستكون لنا قرارات جريئة وصريحة وكلمة فصل في محاسبة كل وزارة او هيئة تكون سبباً بعرقلة تقديم خدمة عامة".
وأصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، توضيحاً حول أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت بعموم البلاد.
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الاربعاء، ضعفا وانقطاعا في خدمة الانترنت.
واعتبر النائب عن لجنة الخدمات البرلمانية علاء الربيعي، اليوم الاربعاء، ان الاعذار التي تقدم حول ضعف خدمة الانترنت بأنها أعذار واهية وغير صحيحة، مشدداً على ان ما يجري بمجمله هو قضية فساد.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة برلمانية تعتزم استضافة وزير الاتصالات الأسبوع المقبل بشأن تراجع خدمة الانترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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