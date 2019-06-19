واضاف الفاضل انه "اجرى مباحثات ثنائية مع الجانب العراقي تتعلق بموضوعات خاصة وثنائية في قطاعي النفط والكهرباء".
وبشأن قطاع الكهرباء، أكد الفاضل ان "ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكهربائي الخليجية"، مشيرا الى "اهمية عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين الكويتي والعراقي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والتي توجت بزيارة امير البلاد للعراق".
وكان امير الكويت قد وصل في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، واستقبله رئيس الجمهورية برهم صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن عن قرب عقد اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.