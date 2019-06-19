الصحة تعلن اغلاق اربع مستشفيات أهلية في بابل

وقالت دائرة تفتيش الصحة في الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بناءً على توصيات فريق من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة الزائر الى محافظة بابل برئاسة مدير القسم الدكتور محمد نعمة فأن دائرة صحة بابل تعلن عن تنفيذ اغلاق هذه المستشفيات".



ولم يذكر البيان اية تفاصل اخرى عن سبب الاغلاق.

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