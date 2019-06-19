وقالت دائرة تفتيش الصحة في الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بناءً على توصيات فريق من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة الزائر الى محافظة بابل برئاسة مدير القسم الدكتور محمد نعمة فأن دائرة صحة بابل تعلن عن تنفيذ اغلاق هذه المستشفيات".
ولم يذكر البيان اية تفاصل اخرى عن سبب الاغلاق.
ولم يذكر البيان اية تفاصل اخرى عن سبب الاغلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن اغلاق اربع مستشفيات أهلية في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.