وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة الرشاد ومفارز من استخبارات الشرطة الاتحادية تلقي القبض على ثلاثة اشخاص يستقلون دراجة نارية ضبط بحوزتهم رمان يدوي عدد ٢ وحبوب مخدرة ضمن منطقة البلديات".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم توجيه خبير المتفجرات وبقية الاجهزة لاتخاذ اللازم".



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كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال ثلاثة اشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة و'رمانتين يدويتين' شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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