إسرائيل تحتجز أردنيا تسلل عبر الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية احتجزت أردنيا تسلل من الخط الحدودي بالمنطقة الجنوبية إلى الأراضي المحتلة.

وقال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة إن "الوزارة تتابع بشكل حثيث الحادثة مع السلطات الإسرائيلية".

وأوضح، في بيان، أن "الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب تتواصلان مع الجانب الإسرائيلي، للوقوف على كل التفاصيل وملابسات الاحتجاز وتطورات القضية، وللوقوف على مجريات التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية".