الجيش الليبي يتصدى لهجوم المليشيات قرب مطار طرابلس

تصدى الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، لهجوم نفذته إحدى المليشيات قرب كوبري الفروسية في طريق مطار طرابلس الدولي، وذلك بحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي.

وأوضح الجيش الليبي، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه تم القضاء على محاولة المليشيات، واغتنام 3 سيارات عسكرية، وتدمير مدرعة وآلية مسلحة مزودة برشاش من عيار 23 ميلليمتر مضاد للطائرات (23 م/ط).

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش تحاصر مجموعة مسلحة خلف المطار وتتعامل معها في هذه الأثناء.

وقال المركز الإعلامي: إن مليشيات طرابلس لاقت هزيمة كبرى، أسفرت عن اعتقال 8 عناصر بينهم 4 مرتزقة، كما نفذت قوات سلاح الجو ضربة على مخزن لذخائر المليشيات في منطقة تاجوراء، بكل دقة ونجاح.

وأعرب الجيش الليبي عن ترحيبه بمنتسبي الكتيبة 188 التي أعلنت انضمامها للقوات المسلحة الوطنية تحت قيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر، مؤكدا ترحيبها بكل من ينحاز إلى صف الوطن ضد الإرهاب..



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وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري إن المليشيات الإرهابية خسرت أكثر من 4 قتلى و14 أسيرا وعشرات المصابين في محاولتهم الفاشلة للهجوم على مطار طرابلس الدولي.

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة الليبية تتحفظ على جثث 4 مسلحين وجريحين من المليشيات، كما تم اعتقال 14 عنصرا أبرزهم: هشام البرغتي (البغا) القيادي بمليشيا الحلبوص القادمة من مصراتة، مشيرا إلى تسليم الجثث إلى الهلال الأحمر الليبي بعد إتمام إجراءات التوثيق.

‏وفي السياق ذاته، أكدت مصادر إعلامية ليبية وصول نحو 46 شخصا بين قتيل ومصاب من مجموعات مصراتة إلى المستشفى الميداني نتيجة الهجوم الفاشل على المطار.

وكان الجيش الليبي أكد في وقت سابق تصديه لأكثر من 27 محاولة للمليشيات للهجوم على مطار طرابلس الدولي، إلا أن جميعها باءت بالفشل والهزيمة وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ودمرت عرباتهم واستنزفت قدراتهم وبذلك تكون قد اقتربت نهايتهم.

يذكر أن مطار طرابلس الدولي –جنوب غرب العاصمة- خرج من الخدمة منذ عام 2014 بعد تدمير مليشيات الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي له، ضمن عمليات انقلاب فجر ليبيا، وتم تحويل جزء من قاعدة معيتيقة العسكرية –شرق العاصمة- إلى مطار مدني.

وسيطر الجيش الليبي في الـ5 من أبريل/نيسان الماضي - بعد يوم واحد من إطلاق عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية- على مطار طرابلس الدولي، ومن يومها والمليشيات تحاول الهجوم على المطار واسترداده.