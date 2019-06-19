وزير يمني: الحوثيون يستغلون الأزمة كورقة تفاوض لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأربعاء، إن مليشيا الحوثي الانقلابية تقدم أزمة اليمن كورقة تفاوضية لصالح إيران.



وأضاف الإرياني، خلال لقائه في واشنطن رئيس منظمة "متحدون ضد إيران النووية" نورمان رولي، أن قيام المليشيات الانقلابية الحوثية باستهداف ممرات الملاحة وخطوط إمدادات الطاقة خلال الفترة القريبة الماضية، قد أثبتت أنها تقوم بتنفيذ أجندة إيران المزعزعة لأمن المنطقة والعالم، وأنها تقدم اليمن كورقة تفاوضية لإيران تستخدمها كلما زادت الضغوط الدولية عليها وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي وبرنامجها الصاروخي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (ٍسبأ).

واستعرض الإرياني العلاقة بين مليشيا الحوثي وإيران، التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، بعد قيام ما يعرف بالجمهورية الإسلامية في إيران، عندما بدأ نظام الخميني في استقبال وتدريب شخصيات متمردة على الدولة والجمهورية باليمن، ليتزايد ذلك الدعم إلى تقديم السلاح والخبرات والدعم المالي، على غرار ما قامت به في عدد من البلاد العربية من أجل خدمة الأطماع التوسعية لما يعرف بالثورة الإسلامية القائمة على الفكر الطائفي.

وأشار الوزير اليمني إلى استمرار مليشيا الحوثي في رفض كافة جهود السلام وعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم القاضي بانسحابها من مدينة وموانئ محافظة الحديدة، مع مواصلة رفض تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وأكد أن المسرحيات الهزلية التي قامت بها المليشيات الحوثية في الحديدة، وحاولت من خلالها تضليل المجتمع الدولي ما هي إلا دليل قاطع على عدم إيمانها بالسلام ، وأنها تحاول كعادتها دائماً استخدام فرص السلام لتخفيف الضغط عليها وإعادة ترتيب صفوفها، والعودة من جديد إلى تنفيذ مشروعها الطائفي.