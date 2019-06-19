نائب أمريكي: عقوبات واشنطن ستجبر طهران على التفاوض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو الكونجرس الأمريكي جو ويلسون، الأربعاء، إن النظام الإيراني يهدد الولايات المتحدة، ويتباهى بالإعلان عن هذا، مشيرا إلى أن هذه الأفعال والتهديدات علامة بلوغ النظام الإيراني مرحلة متقدمة في الإرهاب.

وأضاف ويلسون خلال جلسة استماع في الكونجرس لمناقشة سبل تنويع وسائل الضغط على نظام إيران، أن عقوبات واشنطن على طهران قللت من تمويل إيران للإرهاب وأبطأت برنامجها النووي.



وأوضح عضو الكونجرس أن العقوبات الدولية ضد إيران ستدفعها إلى طاولة المفاوضات.

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وأكد ويلسون أن لجوء إيران لاستهداف ناقلات النفط في الخليج العربي دليل على أن العقوبات تعمل بشكل فعال، مشيرا إلى تضرر مليشيا حزب الله إحدى أذرع إيران من تلك العقوبات.

وبالتزامن مع جلسة الاستماع داخل الكونجرس، احتشد معارضون إيرانيون داخل وخارج غرفة لجنة العلاقات الخارجية للمطالبة بأقسى عقوبات ضد طهران