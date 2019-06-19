ماكرون يقوم بأول زيارة رسمية لليابان قبل قمة مجموعة العشرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاسبوع المقبل بزيارته الرسمية الاولى لليابان عبر التوجه الى طوكيو حيث يستقبله الامبراطور، ثم الى كيوتو قبل أن يشارك في قمة مجموعة العشرين في اوساكا، وفق ما افادت الرئاسة الاربعاء.

وقالت أوساط ماكرون إن مستقبل التحالف بين شركتي رينو ونيسان وقضية كارلوس غصن سيكونان على جدول أعمال الزيارة التي تستمر يومين، لافتة الى أن ماكرون سيكرر "تمسك فرنسا القوي بالتحالف" بين الشركتين و"نيتها المضي قدما" على هذا الصعيد.

يبدأ ماكرون الذي ترافقه زوجته بريجيت زيارته في 26 حزيران/يونيو بلقاء الجالية الفرنسية في طوكيو قبل أن يلتقي رئيس الوزراء شينزو آبي الذي سبق أن اجتمع به في باريس في 23 نيسان/ابريل.

وفي اليوم التالي، يلتقي ممثلين لقطاعي التكنولوجيا والتحديث قبل ان يستقبله الامبراطور ناروهيتو في القصر الامبراطوري في العاصمة. وسيكون بذلك ثاني رئيس أجنبي، بعد دونالد ترامب نهاية ايار/مايو، يستقبله الامبراطور الذي خلف والده أكيهيتو بعد تنحيه في سابقة في اليابان منذ أكثر من مئتي عام.

ويتوجه ماكرون بعدها في قطار سريع الى كيوتو، العاصمة السابقة للارخبيل، حيث يلتقي الرسام الياباني المعروف كونيهيكو موريغوشي ومهندسين يابانيين، بحسب الاليزيه.

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وتبدأ قمة مجموعة العشرين برئاسة اليابان في أوساكا في 28 حزيران/يونيو على خلفية حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويرافق ماكرون في طوكيو وزراء الخارجية جان ايف لودريان والاقتصاد برونو لومير والابحاث فريديريك فيدال، إضافة الى مسؤولين في مراكز أبحاث كبرى ورؤساء شركات.

وقال الاليزيه إن باريس وطوكيو ستسعيان "الى تعزيز شراكتهما للاعوام الخمسة المقبلة" وتعاونهما في منطقة الهند والمحيط الهادىء.