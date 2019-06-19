انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يتجه لتمديد العقوبات على روسيا ستة أشهر بسبب ضم القرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن زعماء الاتحاد سيمددون على الأرجح غدا الخميس العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم لمدة ستة أشهر أخرى.
وكانت روسيا اعلنت ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014، كما تتهمها أوكرانيا بدعم عناصرا انفصالية شرقي أوكرانيا.
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