انت الان تتابع أردوغان يتهم قوى خارجية بالتدخل في انتخابات اسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوى أجنبية بالتدخل في الانتخابات البلدية الجديدة المقررة في اسطنبول يوم الأحد المقبل لاختيار عمدة للمدينة.

وقال أردوغان أمام مؤتمر انتخابي في اسطنبول اليوم الأربعاء:" لماذا تهتم كل هذه الدوائر الكثيرة في الخارج بهذا الشكل الكبير بمن سيقود اسطنبول؟ هل نحن نهتم، على سبيل المثال، بمن سيكون العمدة في لندن أو برلين أو باريس أو فيينا أو امستردام أو بروكسل؟".

وأضاف:"هذا يعني أن وراء هذا الأمر شيء".

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كما اتهم الرئيس التركي مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض،اكرم إمام أوغلو، بأنه مدعوم من الخارج، ومن قبل إرهابيين.

كان إمام أوغلو فاز في الانتخابات البلدية التي أجريت في الحادي والثلاثين من آذار/مارس الماضي على نحو مفاجئ وبفارق ضئيل عن بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنميةالحاكم الذي احتكر السلطة في اسطنبول على مدار فترة طويلة.

وقررت لجنة الانتخابات، بعد تلقيها طلبات من حزب العدالة والتنمية، إلغاء النتيجة بدعوى حدوث مخالفات وحددت موعدا لإعادتها، يوم الثالث والعشرين من حزيران/يونيو الجاري.

وقوبل قرار اللجنة بانتقادات دولية.