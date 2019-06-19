اليونان: تصرفات تركيا في شرق المتوسط “دليل على ضعفها وعزلتها”

جدة - عمرو شويل وصف رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط بأنها “دليل على ضعفها وعزلتها”.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء عن تسيبراس قوله فى تصريحات لقناة تليفزيونية يونانية إن تركيا تواجه مأزقاً استراتيجياً، في حين أن اليونان وقبرص قد أقامتا تحالفات دولية قوية على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس وزراء اليونان أن “تركيا ليس لها حلفاء أقوياء، وأنها أدركت الآن أن الادعاء بأن خلافاتها مع قبرص واليونان مسألة ثنائية، أمر غير مقبول. إن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، هي أيضا المنطقة الاقتصادية الخالصة للاتحاد الأوروبي، وأن الحدود اليونانية، هي أيضاً حدود أوروبا”، مضيفًا أن اليونان وقبرص تتعاونان بشكل مستمر.

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وفيما يتعلق بإمكانية قيام تركيا بإثارة “حوادث ساخنة” في بحر إيجة، قال رئيس الوزراء اليوناني إنه لا يمكن استبعاد ذلك، ولهذا السبب اتخذت الحكومة اليونانية جميع التدابير المناسبة.

وأكد على أهمية التحالفات الدولية لليونان قائلاً، إن احتمال اتخاذ الاتحاد الأوروبي تدابير ملموسة ضد تركيا، هو تطور إيجابي.

وقال تسيبراس إن” تركيا لن تحاول الحفر في المنطقة الواقعة بين كاستيلوريزون وقبرص”.

وقال تسيبراس “على أي حال لدينا خطة للردع، ولن تتخذ اليونان خطوة واحدة إلى الوراء”.