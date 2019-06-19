فهد ديباجي: قطر تتدخل في صنع القرار الأمريكي وتشتري زمم المؤسسات العالمية

قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، إن قطر تشتري الزمم المؤسيات لعالمية عالمياً لدعمها في محاولات تدخلاتها في المنطقة ودعمها للإرهاب وزرع خلايا نائمه ومشاركات في كثير في دول العالم وفِي بلبلات الربيع العربي.

وأكد "ديباجي" في تصريح خاص أن قطر أصبحت سمعتها بالحضيض ولن تعود ذات مكانة إلا إذا تم تغيير النظام الحاكم، مشيرا إلى أن الكل يعلم تدخلها في صُنع القرار الأمريكي وتأثريها وتغلغلها في الاعلام الأمريكي رغم محاولة الديمقراطيين بالتغطية على كثير من الفضائح بداخل الولايات المتحدة.

ولفت إلى الدولة العميقة ومن يُطالبون أن ترجع أمريكا لقيمها يحاولون الخلاص من هذا الإرث الاوبامي الثقيل ، بل أن هنام من أعضاء الكونجرس يُعلنون بصوت عال عن تدخلات قطر وعبر قناتها في شؤونهم الداخلية عبر اللوبي بالاشتراك مع اللوبي الايراني وعبر إعلام الديمقراطيين .

وأشار إلى أمريكا للاسف أصبحت مخترقة من محور الشر ودعاة الإرهاب نتيجة المال القطر والمرتزقة، لكن هل استوعبت أمريكا الآن ان هُناك خلل وثغرات في نظامها الأمني بسبب سياسه الديمقراطين في التغطيه على هذا النظام الفاسد وهل ستعمل على تفكيكه من خلال المؤسسات الأخرى البعيده عن سيطرة الدولة العميقة .