هوك: إيران تريد تحويل الحوثيين في اليمن إلى حزب الله آخر

قال المبعوث الأمريكي المكلف بالملف الإيراني، بريان هوك، إن النظام الإيراني نظام "مافيا" وفساد.

وأضاف، خلال جلسة استماع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حزيران 19، 2019: نتضامن مع الشعب الإيراني الذي لا يريد أن تُنفق أمواله على الأسد والميليشيات.

وأكد أن النظام الإيراني قمع التظاهرات لمنع المعارضة من تنظيم نفسها.

ولفت إلى أن حزب الله وحماس لديهم خطط تقشفية نتيجة العقوبات على إيران.

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وتابع: فرضنا عقوبات قصوى على إيران لمنع حيازتها السلاح النووي.

وقال المبعوث الأمريكي: نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران.

ولفت هوك إلى أن إيران تريد تحويل الحوثيين في اليمن إلى حزب الله آخر.