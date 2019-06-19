سياسي من الأحواز يسخر من مزاعم مقررة حقوق الإنسان بشأن خاشقجي

سخر سياسي من الأحواز العربية، من تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بأسطنبول التركية .

وقال الناشط السياسي والصحفي، قاسم المذحجي، في تغريدة بتويتر، رصدها "الخليج 365" أن أنغيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون تركت جميع الممارسات البشعة التي ترتكبها إيران بحق آلاف الأبرياء في سجونها المظلمة بالأحواز وأنشغلت بملف خاشقجي .

وبحسب المذحجي فإن سجون سلطات إيران تعج بالاف النساء اللاتي يتم إغتصابهن كما قامت سلطات إيران بإعدام عشرات الآلاف من النشطاء الأحوازيين إلى جانب الاغتيالات السياسية خارج الحدود .

وعادت أنغيس لفتح ملف قضية مقتل المواطن خاشقجي بنشر تقرير قالت أنها أعدته بهذه القضية، قال عنه عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، أنه يحمل تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته .