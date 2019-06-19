شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتجه لتمديد العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل) قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن زعماء الاتحاد سيمددون على الأرجح غداً (الخميس) العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم.

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن زعماء الاتحاد سيمددون على الأرجح غداً (الخميس) العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم.

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