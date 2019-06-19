شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للحل السلمي في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية لأي جهد يرمي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن طالما تأسس على التمسك بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي تحرك أو اتفاق سلام يهدف لإنهاء الأزمة، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني بالكويت، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم (الأربعاء) مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني الذي يزور مصر حاليًا، للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي.