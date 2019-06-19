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أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للحل السلمي في اليمن

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية لأي جهد يرمي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن طالما تأسس على التمسك بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي تحرك أو اتفاق سلام يهدف لإنهاء الأزمة، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني بالكويت، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم (الأربعاء) مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني الذي يزور مصر حاليًا، للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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