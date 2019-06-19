شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يحذر من اختراق مسيرات الاحتجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح حذر من أن قوات الأمن ستكون «صارمة» في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.

ونقل البيان عن صالح قوله في خطاب بقاعدة عسكرية بولاية بشار في جنوب غرب الجزائر:«تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس».