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الجيش الجزائري يحذر من اختراق مسيرات الاحتجاج

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جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح حذر من أن قوات الأمن ستكون «صارمة» في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.

ونقل البيان عن صالح قوله في خطاب بقاعدة عسكرية بولاية بشار في جنوب غرب الجزائر:«تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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