شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني في الخرطوم يطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)اعتبر سفير بريطانيا لدى السودان عرفان صديق، اليوم (الأربعاء) في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن على قادة المجلس العسكري الحاكم في السودان تسليم السلطة سريعاً لحكومة مدنية إذا كانوا يريدون استعادة الثقة المحلية والدولية، بعد حملة القمع الشديدة لحركة الاحتجاج.
وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاماً لآلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو، ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.
وأثارت حملة القمع تنديداً دولياً ونأى المجلس العسكري السوداني بنفسه من هذه الأحداث.
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