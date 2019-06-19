الغارديان: فريق الأمن الرقمي الذي يعمل بمكتب بن سلمان نفذ اختراقا لحسابات صحفيينا

أفادت صحيفة "الغارديان" بان "فريق الأمن الرقمي الذي يعمل بالمكتب الخاص لولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ نفذ اختراقا لحسابات صحفيينا"، مشيرةً إلى "أننا حصلنا على مذكرة أمر داخلي سري موقعة من المستشار السابق في ​الديوان​ الملكي ​​سعود القحطاني​ وموجهة للفريق لاختراق حسابات صحفيينا".

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