اشاد أمين مجلس صيانة الدستور في ​ايران​ احمد جنتي بـ"موقف قائد الثورة الاسلامية السيد ​علي خامنئي​ تجاه رسالة الرئيس الاميركي دونالد ترامب"، معتبراً أنه "ألبسه ثوب المذلة ويخلد في التاريخ". واعتبر أن "هذا الموقف مع الاميركيين يعيد الى الاذهان كلمة الامام الخميني الخالدة، "إن اميركا لاتستطيع ارتكاب اي حماقة حيث أذلّ موقف القائد الحكومة الاميركية وخلّده التاريخ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: موقف خامنئي تجاه رسالة ترامب ألبس اميركا ثوب المذلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.