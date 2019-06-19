قائد الجيش الإيراني: سنقضي على العدو خارج حدودنا إذا حاول غزونا بعقر دارنا

تعهد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء ​عبد الرحيم موسوي​ بـ"القضاء على العدو خارج حدود ​ايران​ في حال أراد تدميرها من الداخل"، مشيراً إلى أنه "إذا أراد العدو أن يغزونا في عقر دارنا فسنقضي عليه فيما وراء الحدود".

وحذر موسوي من "تداعيات محاولات شن أي هجوم على إيران" وتوعد بـ"ألا يبقى شيء في المنطقة من معسكره وأذنابه حال إقدامه على ذلك"، مؤكداً "إننا مصممون على إظهار جديتنا في تقويض قوى الغطرسة في المنطقة".