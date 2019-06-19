تعهد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي بـ"القضاء على العدو خارج حدود ايران في حال أراد تدميرها من الداخل"، مشيراً إلى أنه "إذا أراد العدو أن يغزونا في عقر دارنا فسنقضي عليه فيما وراء الحدود".
وحذر موسوي من "تداعيات محاولات شن أي هجوم على إيران" وتوعد بـ"ألا يبقى شيء في المنطقة من معسكره وأذنابه حال إقدامه على ذلك"، مؤكداً "إننا مصممون على إظهار جديتنا في تقويض قوى الغطرسة في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش الإيراني: سنقضي على العدو خارج حدودنا إذا حاول غزونا بعقر دارنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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