أوجيرو: صيانة على كابل ألياف ضوئية بين بعلبك والهرمل غدا

أعلنت هيئة "​أوجيرو​" أن "الفرق الفنية التابعة لها ستقوم بأعمال صيانة ضرورية على كابل الألياف الضوئية بين مدينتي بعلبك والهرمل، بدءا من الثانية عشرة ظهر غد الخميس حتى الثالثة بعد الظهر. وعليه، فإن الخدمات المؤمنة ستتوقف في بعض مناطق البقاع الشمالي على ان تعود تدريجيا بعد الثالثة".

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