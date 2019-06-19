مصلحة الليطاني تتابع جلسات محاكمة ملوثي النهر وإحالة عدد من الملفات لإصدار الحكم

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "انعقاد جلسات محاكمة ملوثي نهر الليطاني امام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة القاضي محمد شرف بتاريخ 18 حزيران، حيث عقدت اكثر من ثلاثين جلسة محاكمة احيل في نتيجتها اربعة ملفات إلى إصدار الحكم بتاريخ 18 تموز، وارجئت بقية جلسات المحاكمة لإستكمال اجراءات التحقيق والكشف الفني الى 18 تموز".
كما أعلنت المصلحة "انعقاد الجلسات امام المرجع نفسه بتاريخ 19 حزيران، حيث عقدت اكثر من خمسين جلسة محاكمة، احيلت بموجبها خمسة ملفات لإصدار الحكم بتاريخ 18 تموز، كما وارجئت بقية جلسات المحاكمة لإستكمال اجراءات التحقيق والكشف الفني الى تاريخي 18 تموز و 16 تشرين الاول".
ونوهت بـ"السلطة القضائية التي تقوم باسم الشعب اللبناني بحماية الموارد البيئة والاملاك العمومية بكل استقلالية وحرفية والتي استطاعت ان تكرس الاجتهاد البيئي وردع الملوثين وفرض تطبيق القوانين البيئية".
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