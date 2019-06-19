كارلين: لا يجب أن نفترض بأن الحرب بين أميركا وإيران ستكون قصيرة

أكّدت نائبة مساعد ​وزير الدفاع الأميركي​ سابقًا لشؤون الخطط والقدرات الإستراتيجية ​مارا كارلين​ أن "في حال اندلاع الحرب بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ فإن المنطقة ستنفجر برمتها"، مشيرة إلى "أنني أظن أن لا أحد يجب أن أن يفترض بأن الحرب مع إيران ستكون قصيرة ومحدودة لخط مضيق هرمز أو بين أميركا وإيران فقط".

وأوضحت كارلين، في حديث تلفزيوني، أن "من المحتمل جدًا أن يكون هناك سوء تفاهم بين الجانبين وسوء تقدير بتخطي الخطوط الحمر"، لافتة إلى أن "التصاعد الحاصل على ايران يعني أيضًا حربًا على أجنحة ايران مثل حزب الله الذي يملك قوات مدربة ومجهزة بشكل أفضل من غيرها وقدرات أفضل بكثير من أي قوات عسكرية في الشرق الأوسط".