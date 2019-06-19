أكّدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي سابقًا لشؤون الخطط والقدرات الإستراتيجية مارا كارلين أن "في حال اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية فإن المنطقة ستنفجر برمتها"، مشيرة إلى "أنني أظن أن لا أحد يجب أن أن يفترض بأن الحرب مع إيران ستكون قصيرة ومحدودة لخط مضيق هرمز أو بين أميركا وإيران فقط".
وأوضحت كارلين، في حديث تلفزيوني، أن "من المحتمل جدًا أن يكون هناك سوء تفاهم بين الجانبين وسوء تقدير بتخطي الخطوط الحمر"، لافتة إلى أن "التصاعد الحاصل على ايران يعني أيضًا حربًا على أجنحة ايران مثل حزب الله الذي يملك قوات مدربة ومجهزة بشكل أفضل من غيرها وقدرات أفضل بكثير من أي قوات عسكرية في الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر كارلين: لا يجب أن نفترض بأن الحرب بين أميركا وإيران ستكون قصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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