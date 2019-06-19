شدياق: تطوير المواقع الالكترونية للوزارات يحمل استراتيجية متطورة بالتحول الرقمي

أكّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق أن "مشروع بدء تطوير المواقع الالكترونية للوزارات مهم جدًا كي تتمكن من أن تواكب التطور التكنولوجي الحاصل"، مشيرة إلى أنه "يحمل استراتيجية متطورة بالتحول الرقمي فيها وينقلنا للقيام بدور كبير في الـ E-government".
ولفتت شدياق، في حديث تلفزيوني إلى أن "المبادرة جاءت بعد أن تعرضت مواقع الوزارات للخرق والقرصنة"، كاشفة "أننا عملنا مع وزارتي الدفاع والصناعة وسيشمل العمل كافة الوزارات".
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