شدياق: تطوير المواقع الالكترونية للوزارات يحمل استراتيجية متطورة بالتحول الرقمي

أكّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ أن "مشروع بدء تطوير ​المواقع الالكترونية​ للوزارات مهم جدًا كي تتمكن من أن تواكب التطور التكنولوجي الحاصل"، مشيرة إلى أنه "يحمل استراتيجية متطورة بالتحول الرقمي فيها وينقلنا للقيام بدور كبير في الـ E-​government​".

ولفتت شدياق، في حديث تلفزيوني إلى أن "المبادرة جاءت بعد أن تعرضت مواقع الوزارات للخرق والقرصنة"، كاشفة "أننا عملنا مع وزارتي الدفاع والصناعة وسيشمل العمل كافة الوزارات".