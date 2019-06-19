أيوب: غدا يوم تدريس عادي في كل فروع الجامعة اللبنانية

أكد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب أن "غدا هو يوم تدريس عادي في كل فروع الجامعة اللبنانية"، مشيرا الى اننا "بحاجة من 5 الى 7 أسابيع لاستكمال العام الدراسي وسنضطر للتدريس ايام السبت".
وفي حديث تلفزيوني رأى أيوب ان "مطالب الاساتذة محقة ولكن لا نريد لهذه المطالب ان تنعكس سلبا على الطلاب".
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