أيوب: غدا يوم تدريس عادي في كل فروع الجامعة اللبنانية

أكد رئيس الجامعة اللبنانية ​فؤاد أيوب​ أن "غدا هو يوم تدريس عادي في كل فروع الجامعة اللبنانية"، مشيرا الى اننا "بحاجة من 5 الى 7 أسابيع لاستكمال العام الدراسي وسنضطر للتدريس ايام السبت".

وفي حديث تلفزيوني رأى أيوب ان "مطالب الاساتذة محقة ولكن لا نريد لهذه المطالب ان تنعكس سلبا على الطلاب".