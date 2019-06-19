رئيس بلدية الحدث: عون وبري ونصر الله يؤيدوننا في قرار عدم بيع او تأجير المسلمين

أكد رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون​ "أننا نحن بالعلن وبكل فخر ضد التغيير الديمغرافي"، مشيراً الى "اننا لسنا عنصريين ونحن فخورين بإخواننا الشيعة الذين اشتروا 65 بالمئة من الحدث".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح جورج عون أن "الحدثيين يأيدونا وفخامة الرئيس ​ميشال عون​ يؤيدنا ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مؤيدنا، وأمين عام حزب الله ​السيد حسن نصر الله​ يؤيدنا في قرارنا منع التأجير والإستملاك للمسلمين في الحدث".