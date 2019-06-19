جوان حبيش: "بنص جونيه" من 27 حزيران حتى 28 تموز

أطلق رئيس بلدية جونية ورئيس إتحاد بلديات كسروان-الفتوح جوان حبيش، خلال مؤتمر صحفي، مهرجانات جونيه لصيف 2019 تحت عنوان "بنص جونيه"، مشيرًا إلى "أننا نرفض الاستسلام للركود الاقتصادي في البلد".
وكشف أن "مهرجان صيف جونيه يبدأ في 27 حزيران ويستمرحتى 28 تموز"، مشددًا على أن "جونيه هي عاصمة كسروان الفتوح وفيها الطقس الجميل والمناخ والبحر والجبل والسياحة البيئية والسياحة الدينية وسيصبح لدينا شاطئ رملي يتمتع فيه كل الناس مقابل البلدية ومقابل الشارع القديم".
ولفت إلى "أننا نطمئن الجميع أن شواطئنا نظيفة وسيصبح لدينا أهم مرفأ في جونيه ونطلب بالاسراع في تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع، فالسياحة هي سياحة عقلية ونفسية وعلم وموقع وفن وموسيقى. وقررنا صرف أموال مهرجان بنص جونيه في كل لبنان".
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