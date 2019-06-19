أوساط جعجع للـ MTV: الحريري وجعجع أكدا أنهما سيحميان ظهر بعضهما البعض استراتيجيًا وحكوميًا

لفتت أوساط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، للـ MTV، الى أن "اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بجعجع كان إيجابيًا وممتازًا"، مشيرة إلى أن "الجانبين أكدا أنهما سيحميان ظهر بعضهما البعض استراتيجيًا وحكوميًا".
ونوّهت الأوساط بأن "اللقاء جعجع - الحريري تطرق الى العلاقة بين تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية"، ناقلة عن جعجع قوله: "إننا أوفياء لمواقفنا ويدنا ممدوة لحفظ الدولة والمحافظة على التسوبة الرئاسية".
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