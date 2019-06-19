أوساط جعجع للـ MTV: الحريري وجعجع أكدا أنهما سيحميان ظهر بعضهما البعض استراتيجيًا وحكوميًا

لفتت أوساط رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، للـ MTV، الى أن "اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ بجعجع كان إيجابيًا وممتازًا"، مشيرة إلى أن "الجانبين أكدا أنهما سيحميان ظهر بعضهما البعض استراتيجيًا وحكوميًا".

ونوّهت الأوساط بأن "اللقاء جعجع - الحريري تطرق الى العلاقة بين تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية"، ناقلة عن جعجع قوله: "إننا أوفياء لمواقفنا ويدنا ممدوة لحفظ الدولة والمحافظة على التسوبة الرئاسية".