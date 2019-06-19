أوساط الحريري للـMTV: العلاقة بين جعجع والحريري عادت الى سابق عهدها

كشفت أوساط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، للـMTV أن "اللقاء الذي جمع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالحريري كان ممتازًا"، مشيرة إلى ان "العلاقة عادت الى سابق عهدها".
ولفتت الأوساط إلى أن "جعجع متفهم لطروحات الحريري في شأن الموازنة وأهمية إقرارها والتنسيق مع القوات قائم حول بنودها وإن اختلفت الطروحات أحيانًا"، موضحة أن "جعجع شرح في ملف التعيينات وجهة نظره الداعية الى اعتماد آلية الكفاءة في التعيين، فيما الحريري وعد بالتفاهم مع القوى السياسية الأخرى".
كما كشفت مصادر الحريري أن "التعيينات مؤجلة لما بعد الموازنة باستثناء أعضاء المجلس الدستوري الخمسة".
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