مصادر الحريري لـ LBC: اتفاق على عدم وضع فيتوهات على أصحاب الكفاءات بالتعيينات

أكدت مصادر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "الاخير يستعجل ​التعيينات​ والكلمة الفصل ستكون ب​مجلس الوزراء​"، معربة عن "سخريتها من الحديث الذي يدور حول اتفاق الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على المحاصصة"، متسائلةً "كيف يمكن الحديث عن المحاصصة بين الفريقين، وهناك أفرقاء آخرين في الحكومة؟".

ولفتت المصادر الى ان "هناك اتفاق على عدم وضع الفيتوهات على الأشخاص الذين يتمتعون بالمعايير التي ترفع من مستوى الإدارة".