أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة "LBC" أن "الاخير يستعجل التعيينات والكلمة الفصل ستكون بمجلس الوزراء"، معربة عن "سخريتها من الحديث الذي يدور حول اتفاق الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على المحاصصة"، متسائلةً "كيف يمكن الحديث عن المحاصصة بين الفريقين، وهناك أفرقاء آخرين في الحكومة؟".
ولفتت المصادر الى ان "هناك اتفاق على عدم وضع الفيتوهات على الأشخاص الذين يتمتعون بالمعايير التي ترفع من مستوى الإدارة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: اتفاق على عدم وضع فيتوهات على أصحاب الكفاءات بالتعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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