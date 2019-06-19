عقل: قادرون على اعادة عدد كبير من النازحين بالتفاهم مع سوريا

أكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل أن "لبنان قادر على اعادة عدد كبير من النازحين السوريين بالتفاهم مع سوريا"، مشيرا الى أن "الموقف اللبناني الداخلي ينادي بعودة النازحين".
وفي حديث تلفزيوني اشار عقل الى ان "وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ينتظر ان يتم وضع خطته في ملف النازحين على جدول أعمال مجلس الوزراء"، مشددا على "وجوب اتخاذ قرارات تبدأ من السلطات المحلية وتصل الى الوزارات للمساهمة باعادة النازحين".
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