انتهاء الجلسة المسائية للجنة المال باقرار موازنة رئاسة الجمهورية

أفاد قناة الـ"LBC" عن "انتهاء الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة باقرار موازنة رئاسة الجمهورية والبدء باعتمادات رئاسة الحكومة التي ستستكمل غداً اضافة الى موازنات الصناديق والهيئات التابعة لها ووزراء الدولة".
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