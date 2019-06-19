انتهاء الجلسة المسائية للجنة المال باقرار موازنة رئاسة الجمهورية

أفاد قناة الـ"LBC" عن "انتهاء الجلسة المسائية ل​لجنة المال والموازنة​ باقرار موازنة رئاسة الجمهورية والبدء باعتمادات رئاسة الحكومة التي ستستكمل غداً اضافة الى موازنات الصناديق والهيئات التابعة لها ووزراء الدولة".

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