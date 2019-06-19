لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يتداول البعض على وسائل التواصل أن المدير العام للجمارك بدرس ضاهر قد أرسل نتائج دورة خفراء الجمارك إلى وزير المالية لإصدارها"، موضحاً أن "إعلان النتائج يتم بين المدير العام والمجلس الأعلى ويبلغ به الوزير بعد إصداره وأنا لن أتدخل في النتائج والأسماء وأعطيت التوجيهات بالاعتماد الدقيق للعلامات".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل: إعلان نتائج دورة خفراء الجمارك يتم بين المدير العام والمجلس الأعلى وأنا لا أتدخل فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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