المبعوث الأميركي لإيران: ايران تحاول تقويض الاستقرار بلبنان عبر "حزب الله"

لفت المبعوث الأميركي لإيران ​براين هوك​ إلى "اننا "فرضنا عقوبات قصوى على إيران للحيلولة دون حيازتها السلاح النووي"، مشيراً إلى أن "إيران تواصل دعمها للميليشيات الإرهابية وتطوير برامج الصواريخ الباليستية". وخلال جلسة استماع الكونغري الاميركي له، أشار هوك إلى أن "إيران تحاول زرع جذور عسكرية عميقة لها في سوريا وتحاول أيضا في لبنان تقويض الاستقرار عبر "​حزب الله​"، لافتاً إلى أن "حزب الله "و"حماس" يعانيان من ضعف التمويل بسبب العقوبات ضد إيران"، مؤكداً أنه "على إيران مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب".

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